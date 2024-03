Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili v těchto dnech trestní stíhání jedné fyzické a jedné právnické osoby pro trestný čin podvodu se škodou přibližně 2,1 miliardy korun. Podle neoficiálních informací by se obvinění mělo týkat právě Matouše Poláka.

Od loňského roku je WCA v úpadku. Lidé jsou bez peněz a čekají, zda alespoň část dostanou zpátky. Zadostiučiněním pro ně může být to, že v kauze nyní padla obvinění. Tím se zvyšuje šance investorů k uspokojení pohledávek. Musejí však udělat jednu věc.

„Kriminalisté NCOZ došli po velmi rozsáhlém prověřování, které mimo jiné čítalo vyhodnocení desítek tisíc bankovních a jiných informací, k závěru, že organizátor této trestné činnosti nevykonával investiční činnost v rozsahu, který by mohl přinést zhodnocení vkladů deklarovaných klientům,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej s tím, že organizátor měl naopak značnou část vkladů použít pro svoji osobní potřebu.

„Například k nákupu nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusních vozidel, motorového člunu, stříbrných slitků, telefonů a dále k hrazení provozních nákladů obchodních společností, které ovládal. Měl také vyplácet nadstandardní odměny finančním zprostředkovatelům, kteří investory do společnosti doporučili," sdělil Ibehej.

Ponziho schéma

Podle policie celá činnost vykazovala znaky tzv. Ponziho schématu, lidově letadla, kdy se peníze nových investorů neinvestovaly, ale sloužily na výplatu zisku těch, kteří investovali dříve. Dlouho se tak zdálo, že všechno skvěle funguje.

„Snahou obviněné fyzické osoby mělo být udržení celého systému v provozu co nejdéle,“ dodal Ibehej, podle kterého měla být nejméně 6 tisícům poškozených způsobena škoda přesahující 2,1 miliardy Kč. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněné fyzické osobě až 10 let vězení. Je stíhána na svobodě.

Investování

A jaké investice WCA nabízela? „Podle našich závěrů měla obviněná obchodní společnost nabízet široké veřejnosti investice do produktů fondu „WCA INTERNATIONAL“ a jejich prostřednictvím pak zhodnocování vkladů investováním do měnových párů, světových indexů (DJIA, S&P, DAX, FTSE), komodit, cenných kovů a obligací významných společností či startupů a technologických nebo výrobních projektů,“ vysvětlil Ibehej, který doporučil zvýšenou obezřetnost a ostražitost při investicích do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení. Policie šetří několik podobných případů.

Co teď dělat

Kauza společnosti WCA International, s. r. o. je srovnávána se známým případem Growing Way. Za Growing Way stál Ondřej Janata, svého času vydávaný za vzor moderního byznysmena a investičního mága. I jeho podnikání však vykazovalo rysy Ponziho schématu, kdy měl zisky vyplácet z vkladů nových klientů. Kauza WCA je ale svým rozsahem větší.

Část klientů WCA zastupuje ostravská advokátní kancelář JGK advokáti, která klientům v souvislosti s WCA a obviněním fyzické a právnické osoby doporučuje: „Pro poškozené, kteří své peníze svěřili společnosti WCA International s. r. o., tak zahájení trestního stíhání konkrétních osob znamená, že musí své nároky kromě insolvenčního řízení uplatnit také v trestním řízení a zvýšit tak možnost na uspokojení svých pohledávek,“ uvedl Marek Gocman z JGK advokáti.