„Dobrou kávou to začíná,“ říká Pavel Novotný, který založil Nadační fond, jenž pomáhá onkologickým pacientům. Dobrovolníci z jeho organizace vaří kávu v Kavárnách života v různých nemocnicích a právě onen šálek kávy je často pomyslným mostem k pacientům, kterým se lidé ve svém volném čase na nemocničních odděleních věnují. O dojemných lidských příbězích dobrovolníků a co tato činnost obnáší, si Deník povídal se zakladatelem fondu.

Deník: Pavle, váš Nadační fond Pavla Novotného, tady na Dnech zdraví v nákupním centru Frýda, názorně učí lidi, jak si samovyšetřit prsa a varlata. Když pak dorazí do ordinací v nemocnici, když mají podezření, že je něco špatně a potkají tam vaše lidi, jak probíhá ten první kontakt?

Pavel Novotný: Když už jsme ve Frýdku, tak v místní nemocnici chodíme už sedm let na urologické oddělení. Začíná to tak, že nabídneme kávu, čaj nebo sladkost klientovi a to ostatní po tom přijde. Buď se rozpovídá sám nebo se ho empaticky otevřou naši lidé. Zrovna tady Lenka, naše dobrovolnice, je opravdu hodně aktivní a chodí jako do nemocnice ve Frýdku-Místku, tak v Ostravě a ještě i do Vítkovic a ta už přesně vycítí, kdy ten člověk potřebuje prostor a kdy se chce svěřit. Zdravotnický personál je úžasný, ale zdravotníkům se pacienti svěřovat s životními příběhy příliš nechtějí.

D: Kolika lidem jste loni takto poskytli konzultace?

PV: Bude to už přes tři sta lidí. Máme poradenské centrum v Ostravě a jezdí k nám lidé z celé republiky. Hlavní gro naší činností je krom dobrovolnické pomoci onkologickým pacientům i finanční a věcná pomoc.

Dobrovolník je i barista

D: Kolik máte aktuálně dobrovolníků?

PV: K dnešnímu dni už máme skoro sto padesát dobrovolníků. Působíme v deseti nemocnicích po celé České republice. Před dvěma lety jsme opustili Moravskoslezský kraj, takže kromě osmi nemocnic tady v kraji, tak jsme ještě ve Zlíně a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Máme čtyři Kavárny života, které fungují každý pracovní den od devíti do jedenácti hodin. Pátou budeme teď otevírat v Havířově. Dobrovolníci v nich zdarma vaří kávu a čaj. Za dvě hodiny jsme schopni klidně uvařit sto káv. Tím, že už tam máme profesionální vybavení, tak náš dobrovolník je i trochu barista. Jenže ono opravdu u té kávy to všechno začíná.

D: A proč máte otevřeno jen ty dvě hodiny dopoledne?

PV: Doba od devíti do jedenácti je schválně, protože lidi přijdou na preventivní prohlídku, vezmou jim krev, čeká pak dvě hodiny na vyšetření a po těch dvou hodinách se dozví výsledky. Z čehož je pak většinou ve stresu, proto když se u něj objeví náš dobrovolník, může se vypovídat. Kávou to začíná a pohlazením po duši to končí.

Stačí chytit za ruku

D: A chtějí si v takové chvíli vystresovaní lidé povídat?

PV: Jak kdo. Někdo se rozpovídá hned, někdo si vezme kafe, jde si s ním sednout a za půl hodiny třeba přijde a začne se svěřovat. A občas se stane, že se dozvíme, že mu vaříme poslední šálek. Už se stalo, že pacient chodil pět let na hematologii a při jedné návštěvě řekl našim dobrovolníkům, že právě pije poslední šálek. Což je samozřejmě velice psychicky náročné i pro naše lidi. Ti jsou ale zoceleni a vyškoleni a v tu chvíli by se pro ty nemocné rozdali. Stačí, že chytí pacienta za ruku, což je v ten moment pro toho člověka nejvíc. Ta blízkost a naslouchání.

D: Jak po takové situaci jsou po psychické stránce ošetřeni právě dobrovolníci?

PV: Máme v týmu psycholožku i právníka. Jsme schopni jim velmi rychle pomoci. I ten náš slogan Věřím v život je k tomu takový specifický. Navíc naši dobrovolníci prochází supervizí a minimálně jednou za rok se sejdou se supervizorem a proberou celu situaci. Dbáme na to, aby měli péči i naši lidé. Proto se nám občas stalo, že nás právě supervizor upozornil na to, že už je to na toho dobrovolníka hodně a mohlo by mu pokračování v práci spíše uškodit a tak by měl radši přerušit. Raději proto na nějaký čas spolupráci ukončíme a často se pak stane, že lidé si dají oddych nebo si vyřeší své problémy a po pár měsících nebo letech se vrátí.

Podnikatel i uklizečka

D: Kdo a jak se může stát dobrovolníkem u vás?

PV: Máme na to akreditovaný kurz. Samozřejmě musí splnit takové ty základní prvotní požadavky jako potvrzení od lékaře o tom, že je zdravotně způsobilý, má čistý trestní rejstřík a donedávna ještě jsme vyžadovali zdravotnický průkaz potravinářský, ten už teďka nemusí být. Vyplní dotazník a naše kolegyně se s ním spojí, projde vstupním pohovorem a pak následuje školení. To školení je deset hodin a probíhá tzv. praxí v terénu. Nováček jde se zkušeným dobrovolníkem anebo s koordinátorem a ten ho dvakrát, třikrát provede a pak to už zkouší sám.

D: Jaké rozličné je spektrum vašich dobrovolníků?

PV: Je to hodně široké a napříč všemi profesemi. Máme jak majitelé firem, úspěšné podnikatele, učitele, zdravotníky, vysokoškolské studenty, ale i dělnické profese, slévače kovů, uklízečku, kuchařku. Jedna třetina jsou lidi, kteří si tím prošli a byli sami onkologickými pacienty. Další třetina jsou pak lidé, kteří měli v blízkém okolí někoho, s tímto onemocněním a ta poslední to jsou lidé, kteří o této činnosti někde slyšeli a sami si našli cestu ke smysluplnému využití volného času.

KDO JE DOBROVOLNÍK? • Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas a energii ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem. • Dobrovolnictví je: Krátkodobé – do 3měsíců trvání Dlouhodobé – déle než 3měsíce • Návštěvy pacientů mohou být: Pravidelně: 1 x týdně na1 až 2 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na vybraných odděleních Nepravidelně: dobrovolník dle svých časových možností dochází na oddělení • Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

