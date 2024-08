Po dohodě s koordinátorem Evropského záchranného programu pro medvědy ušaté v rámci Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) odejde do Zoo Ostrava. Zde bude mít k dispozici nadstandardní výběh o rozloze 1 hektaru, který patří mezi největší a nejlepší výběhy medvědů ve světových zoo, i možnost se v budoucnu zapojit do chovu a reprodukce.

Zmiňovaný samec medvěda ušatého se v Zoo Zlín narodil v roce 2006. „Náš tehdejší pár medvědů ušatých přivedl na svět potomka ve svých 21 letech, odchov mláděte proběhl bez problémů. Mladého samce jsme následně v roce 2011 v rámci deponace neboli zápůjčky přesunuli na státní zámek Konopiště. Od samého počátku však byl jeho pobyt koncipován jako dočasný,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Jak dále dodal, jednání s Národním památkovým ústavem o přesunu medvěda ze zámku Konopiště se rozběhla již v roce 2023. „V souvislosti s avizovaným ukončením chovu medvědů v zámeckých příkopech do roku 2030, které Národní památkový ústav oficiálně zveřejnil letos v červnu, jsme byli NPÚ pobídnuti, abychom pro medvěda našli nové zařízení. Ve spolupráci s evropským koordinátorem chovu medvědů ušatých jsme tak vše začali intenzivně řešit. Přesuny zvířat mezi zoologickými zahradami jsou totiž naprosto běžné, ať už v rámci evropských nebo světových zoo. Navíc i přes veškerou péči, kterou na Konopišti medvěd dostával, se u něj začaly projevovat symptomy stereotypního chování,“ řekl ředitel Roman Horský.

Ačkoliv tento druh medvěda chová více než dvacítka evropských zoo, najít odpovídající prostor, případně s možností zapojení do chovu, může trvat měsíce i roky.

„Shodou okolností se jej podařilo získat nyní v ostravské zoo. Samec medvěda ušatého bude obývat téměř hektarový lesní výběh, ve srovnání se současným výběhem o rozloze 265 metrů čtverečních to bude znamenat skutečně zásadní zlepšení životních podmínek. Výběh splňuje nejnáročnější kritéria, nabízí nejen obrovskou rozlohu, ale také dostatek přírodních úkrytů, odpočinkových míst, vodní plochu atd. Naší prioritou je pro všechna chovaná zvířata zajistit ty nejlepší chovatelské podmínky, maximální pohodu a zapojení do chovu. Nevidíme jediný důvod, aby náš samec medvěda ušatého zůstal v malém výběhu, když mu můžeme zajistit nadstandardní zařízení. Medvědi ušatí se v lidské péči dožívají až 30 let, s velkou pravděpodobností se tak náš samec zapojí i do chovu a reprodukce. Přesun medvěda do ostravské zoo je správné rozhodnutí, plně si za ním stojíme,“ zdůraznil ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Zoo Ostrava má s chovem medvědů ušatých dlouholeté zkušenosti. V zoo je tento druh chován od roku 1991. V minulosti obýval pár starý betonový výběh, v roce 2010 se přestěhoval do nově vybudovaného expozičně-chovatelského komplexu Čitván. Byla to pro ně obrovská změna – malý betonový výběh nahradil téměř hektarový lesní výběh, který nabízí mnoho přirozených úkrytů. Součástí výběhu je také lesní potůček s přilehlou vodní plochou. Medvědi si v lese sbírají maliny, jahody a další lesní plody, na podzim si jídelníček zpestřují žaludy a podobně. Společně s nimi se do nových prostor přestěhovala i skupina hulmanů posvátných.

Soužití medvědů a opic bylo od začátku bezproblémové a dodnes přináší oběma druhům mnoho podnětů a vzájemných interakcí obohacujících jejich život. Začátkem července 2024 musela být ze zdravotních důvodů utracena stará samice (*1989). V Ostravě nyní zůstává samec (*1996). „Situaci rovněž komunikujeme s koordinátorem Evropského záchranného programu. V zoologických zahradách sdružených v EAZA žije aktuálně pouhých pět desítek zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních 12 měsíců proběhl jediný porod – samice v Zoo Dubaj přivedla na svět dvojčata. Dovoz mladého samce by mohl pomoci chovu těchto medvědů v lidské péči. Jakmile se dostane do správné tělesné kondice, a pokud by se ho v budoucnu podařilo dopárovat se samicí, mohli bychom se dočkat i mláďat,“ říká ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Medvěd ušatý v Zoo Ostrava.

Přesun zlínského medvěda ušatého však nemusí znamenat konec chovu medvědů v příkopu zámku Konopiště. „Vážíme si toho, že o medvěda bylo v rámci možností pracovníků zámku Konopiště dobře postaráno. Stal se ikonickým zvířetem zámku, věříme, že pro něj chtěli vždy jen to nejlepší. V této souvislosti by tak měli spíše uvítat, že medvěd bude nyní žít v naprosto špičkovém prostorném výběhu a že jednou třeba bude mít i svoje potomky. A věříme, že takto to bude vnímat i široká veřejnost. V rámci zmiňovaného oznámení NPÚ se však konopišťský výběh může do roku 2030 stát útočištěm třeba pro medvědy hnědé. Řada je jich chována v nevyhovujících podmínkách, všichni také vnímáme problematickou situaci medvědů hnědých na Slovensku,“ doplnil ředitel Zoo Zlín Roman Horský. „Chovatelé z Konopiště budou mít samozřejmě možnost se na „svého“ medvěda přijet do Ostravy podívat,“ dodává ředitel ostravské zoo Jiří Novák.