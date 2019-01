Vendryně, Praha -Populární zpěvačka Ewa Farna z Vendryně se rozhodla podpořit dobrou věc a navázala spolupráci s nadačním fondem Dětský čin roku.

Ewa Farna | Foto: DENÍK/ Pavel Svačina

V rámci svých vystoupení v České republice publiku projekt představí a k dispozici budou také informační materiály. Projekt i v letošním roce podporuje konání dobra mezi školáky a nabádá je k šíření zajímavých příběhů.

„Moc si spolupráce s Ewou ceníme, jelikož patří mezi mladé lidi, na které je projekt zacílen, a pomůže nám tak být příkladem pro své vrstevníky a také pro dospělé v dnešní společnosti, která bohužel potřebuje ukázat ty pravé hodnoty, “ komentoval spolupráci předseda nadačního fondu Dětský čin roku Ján Živný. Ewa Farna se přidala ke skupině známých osobností, kteří projekt podporují. Tváří projektu a současně čestným předsedou nadačního fondu je již od roku 2004 herec Aleš Háma. Patrony kategorií Dětského činu roku 2009 jsou: záchrana lidského života – Jan Révai, pomoc v rodině – Jitka Čvančarová, pomoc jiným dětem – Vendula Svobodová, pomoc ostatním lidem – Jiří Ježek, pomoc přírodě – Petra Černocká, dobrý nápad – Josef Klír.

Do projektu se mohou zapojit děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Žáci základních škol mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou či prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz do 15. září letošního roku. Ocenění budou slavnostně předány v prostorách Staroměstské radnice 1. prosince. Do loňského ročníku soutěže Dětský čin roku 2008 se zapojilo celkem 14 306 dětí, které sepsaly své příběhy o vykonaném dobru, anebo poslaly hlas v rámci hlasování dětské poroty.