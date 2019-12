Dvaačtyřicetiletý střelec z ostravské fakultní nemocnice Ctirad Vitásek Stypkovi napsal, že má stejnou nemoc, a po dobu dvou týdnů spolu byli ohledně nemoci v kontaktu.

„Ctirad si vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit,“ vysvětlil souvislost už krátce po tragédii jeho nadřízený v práci Aleš Zygula. Podle všeho si Vitásek začal dopisovat se Stypkou ve chvíli, kdy v práci oznámil, že nastupuje na nemocenskou.

„Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe,“ napsal David Stypka na svém facebookovém profilu. „Ctirad V. byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ vyťukal Stypka na klávesnici.

Nyní už jeho příspěvek na sociální síti nenajdete. „Smazal jsem to. Už tam příliš lidí vylévalo své frustrace, které s tragédií nijak nesouvisely. A pro tohle já platformu fakt poskytovat nechci,“ vysvětlil zpěvák, který se k tématu korespondence s následným vrahem dále nechce vyjadřovat.

„Děkuji všem za slova podpory a taky všem, co v komentářích zůstali příčetní. Tohle se vám prostě nestane každý den.“