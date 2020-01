Veterináři museli koníka s poraněnými nohami uspat, hasiči pomáhali nejen svou speicální záchrannou sítí pro větší zvířata. V akci byla i další hasičská technika, jezdecký koník pak putoval zpět do své nedaleké stáje.

Akce to nebyla jednoduchá. Fidorka zapadla ve čtvrtek odpoledne nohami do mříže, která zakrývá příkop před mostem přes přehradní přivaděč Morávka-Žermanice. "Hasiči po uspání koně veterinárním lékařem opatrně vyprostili zraněné nohy z mřížového zajetí za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení, které oka mříže roztáhlo. Pak ještě veterináři asistovali při jeho ošetření, postavení, probuzení a naložení do přepravního přívěsu, když na jeho postavení na všechny čtyři nohy použili speciální záchrannou síť, zavěšenou na hydraulickou ruku vyprošťovacího automobilu VYA Tatra 815," popsal záchranu jezdeckého koně mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Na pomoc vyjely tři jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ze stanic Nošovice, Frýdek-Místek a Ostrava-Přívoz (ta mj. přivezla speciální záchrannou síť na větší zvěř), společně s nimi jednotka dobrovolných hasičů Vyšní Lhoty.