Vedení města mělo spolu s pamětníky vzpomenout na hrdinství vojáků 3. praporu 8. pěšího pluku proti německým okupantům v Czajánkových kasárnách v Místku.

Mezi účastníky měli být také zástupci Armády České republiky, Československé obce legionářské a Společnosti Edvarda Beneše. Předpokládala se účast více jak stovky lidí.

Kytice k památníku zástupci města položí bez návaznosti na přítomnost veřejnosti.

Třinec - TRISIA

V souvislosti s aktuálním rozhodnutím vlády se do odvolání ruší všechny kulturní a společenské akce s účastí nad 100 lidí, a to do odvolání. V TRISIA se toto rozhodnutí týká v nejbližší době koncertu Escualo Quintet, který se měl uskutečnit 12. března. Náhradní termín bude oznámen co nejdříve.

Frýdlant nad Ostravicí

Mezi zrušené akce ve Frýdlantu nad Ostravicí patří Ples Gymnázia TGM, Fotbal bál 1. BFK nebo Divadlo pro děti - Pirátská pohádka.

Japonsko-české setkání klavírní klasiky a vokální hudby z Japonska Jablúčko a sakura 2020 bylo zrušeno, protože japonský soubor nemůže vycestovat vzhledem k nynější situaci s koronavirem. Koncert se měl konat ve čtvrtek 12. března v koncertním sále ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí.

„Kino ve Frýdlantu nad Ostravicí fungovat bude protože sál má kapacitu 91 osob, takže plánované akce v kině se uskuteční podle programu,“ uvedla Kateřina Kaiserová z Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Jablunkov

„Zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob se v Jablunkově týká Velikonočního jarmarku, besed v Senior pointu, představení Kina Mír a dalších akcí,“ uvedl starosta Jiří Hamrozi na webu města.

SPORTOVNÍ AKCE BEZ DIVÁKŮ

Plánované volejbalové utkání nejvyšší soutěže mužů Black Volley Beskydy se v sobotu 14. března odehraje bez diváků.



Běh okolo Olešné je odložen

„Vzhledem k nařízení vlády, jsme bohužel nuceni zrušit sobotní závod Běhu okolo Olešné. Jakmile to umožní situace, budeme hledat náhradní termín,“ uvádí organizátoři akce z TJ Slezan Frýdek-Místek.