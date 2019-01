REGION - Sobotní akce Ahoj prázdniny ve Frýdku-Místku se odkládá. Kvůli deštivému počasí dnes večer na Havířovských hornických slavnostech nezahrají skupiny Priessnitz, Tatabojs ani Monkey Bussines.

Náměstí Svobody v Místku. | Foto: DENÍK/Robert Schedling

Ve Frýdku-Místku se kvůli dešti odkládá o týden sobotní loučení s prázdninami. Akce Ahoj, prázdniny! bude patřit dětem až 15. září. "Pro děti připravíme pestrý program, nafukovací skluzavku, vystoupení klauna Hopsalína. Na místeckém náměstí se děti i rodiče seznámí s nabídkou zájmových aktivit ve školním roce 2007/2008," uvedl Martin Sysala z frýdecko-místecké radnice.

Zahajovací vystoupení tanečního a žákovského orchestru se pořadatelům Havířovských hornických slavností podařilo přesunout pod střechu společenského sálu Reneta. "Sobotní program a nedělní vystoupení skupin Peha a Kabát v areálu Městské sportovní haly pořadatelé nezruší, jen pokud přestane pršet," řekla mluvčí města Jana Pondělíčková. "Vystoupení kapel přesuneme na jiný termín. V areálu je příliš vody na to, aby mohly koncerty proběhnout bezpečně. Kapely by sice hrály na zastřešeném podiu, ale na diváky by pršelo," upřesnila Pondělíčková. Sobotní ani nedělní program podle ní zatím pořadatelé slavností nezrušili. "V areálu sportovní haly zahraje v sobotu například Anna K. nebo Rock&Roll Band Marcela Woodmana. V neděli pak skupiny Peha a Kabát," dodala mluvčí.