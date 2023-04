S největší pravděpodobností se jedná o vlka. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny to tvrdí o zvířeti, které minulý týden srazil automobil na čtyřproudé silnici I/56 nedaleko Metylovic na Frýdeckomístecku.

Vlci se stávají běžnou součástí naší přírody. Foto: Deník/Pigula Topi | Foto: Deník/Topi Pigula

Uhynulé zvíře bylo převezeno na pitvu. Výsledky genetické analýzy by měly přinést informace, odkud sražený vlk pochází. Konec zimy je obdobím, kdy se mladí, odrostlí vlci vydávají hledat nová území a partnery k založení vlčí rodiny. Putují na velké vzdálenosti a uběhnou až několik desítek kilometrů za noc.olik desítek kilometrů za noc.

„Ke srážce došlo v kritickém místě migračního koridoru velkých savců, který spojuje chráněnou krajinnou oblast Beskydy se Štramberskou vrchovinou. Silnice I/56 není adekvátně zprůchodněna pro velké savce a bohužel tu dochází k desítkám úmrtí zvířat ročně. Tentokrát to byl vlk, ale hynou zde pravidelně také lišky, jezevci, srny a další spárkatá zvěř,“ uvedl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Problémem je, že silnice je od roku 2018 kompletně oplocena v úseku od Místku po Frýdlant nad Ostravicí. Pro zvířata je tak nepřekonatelnou bariérou. Migrující zvěř zde často chodí stovky metrů podél plotu, a pokud narazí na přerušené oplocení, může vběhnout do prostoru silnice. To se stalo osudným také nalezenému vlkovi.

„Víme, že toto místo je problematické a budeme se snažit se správcem komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, najít řešení. Je potřeba zvířata lépe navádět do podchodu, který je vzdálen asi půl kilometru od migračního koridoru. Stávající podchod ale velkým šelmám ani jelenovitým nevyhovuje, protože je příliš nízký a dlouhý. Kvůli vodoteči se nedá prohloubit. Ideální by proto bylo vybudování nového nadchodu,“ dodal Václav Tomášek s tím, že zmíněné opatření by zvýšilo také bezpečnost cestujících na silnici.

Agentura ochrany přírody a krajiny se problematikou pohybu velkých savců krajinou dlouhodobě zabývá. Zachování biotopu, zejména kritických míst, ve smyslu jeho průchodnosti i pomocí nadchodů a podchodů, považuje za důležité nejen pro zvířata, ale i pro bezpečnost řidičů. Naše krajina je hustě protkaná zástavbou a dopravní infrastrukturou, která pro volně žijící živočichy vytváří obtížně překonatelné bariéry, uvádějí ochránci přírody. Doprava je jedním z podstatných faktorů.