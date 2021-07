KVÍZ: Kam chodí včely na záchod a co je to česno?

Včelařství patří k nejstarším oborům lidské činnosti. Jeho historie spadá až do dob 12 000 let před naším letopočtem. Včelaři, kteří chovají včely medonosné, mají rádi přírodu a je to pro ně víc než jen záliba. Životní styl včel vystihuje nejlépe přísloví „pilný jako včelička“. Prospívají lidem, rostlinám i celému životnímu prostředí. Vyzkoušejte si, co všechno o včelařství víte, s naším kvízem.

Včely medonosné. Ilustrační snímek | Foto: Pixabay